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Malatya Büyükşehir uzaktan eğitime başlıyor

Korona virüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yararlanması amacıyla uzaktan eğitim çalışmalarına başladı.

30.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:33
Malatya Büyükşehir uzaktan eğitime başlıyor
Korona virüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yararlanması amacıyla uzaktan eğitim çalışmalarına başladı.

Sanatsal kurslar ile üniversite hazırlık kursları internet üzerinden takip edilebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen sanatsal kurslar ile üniversite hazırlık kursu eğitimleri internet ortamına taşınıyor. Kurs eğitmenlerinin anlatımıyla hazırlanan videolar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile Sanat Merkezi (MABESEM) Youtube kanallarında paylaşılıyor.

"Sanat Evde" üst başlığıyla yürütülen sanatsal kursların uzaktan eğitim çalışması kapsamında gitar, keman, diksiyon, tiyatro, resim branşlarının ilk ders çekimleri tamamlandı.

Video çekimlerinin devam ettiği uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında, üniversite hazırlık kursu derslerinin de ilk bölümleri çekildi. Montaj çalışmalarının devam ettiği dersler, MABEM Youtube Kanalından seyredilebilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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