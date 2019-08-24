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MALATYA Buzdolabındaki yılan korkuttu

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu.

24.08.2019 23:47
MALATYA Buzdolabındaki yılan korkuttu
Buzdolabındaki yılan korkuttu
Malatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
Beydağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı, boş araziye götürerek, doğaya saldı. Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.
MALATYA Buzdolabındaki yılan korkuttu

İtfaiye, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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