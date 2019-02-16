Malatya CHP'li Ağbaba: 'Millet İttifakı'nın Ruhu, Kuvayı Milliye'dir

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CHP'li Ağbaba: 'Millet İttifakı'nın ruhu, Kuvayı Milliye'dirTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin İYİ Parti ile kurduğu 'Millet İttifakı'nın ruhunun, 'Kuvayı Milliye ruhu' olduğunu söyledi.Malatya'da, İYİ Parti yöneticileri ile birlikte otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet İttifakı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür etti. Yerel seçimler öncesi ülkede hiç yaşanmamış olayların yaşandığını, diğer taraftan ittifaklarına karşı sesler yükseldiğini belirten Ağbaba, "En son bu ittifaka 'terörist' denildi. Ben bilmiyorum, burada teröristlere benzeyen kimse var mı? Bu ittifakın ruhu Kuvayı Milliye'dir. Bu ittifakın lideri, birileri emperyalistlere diz çökerken, emperyalistlere meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu bir seçim, savaş değil. Birileri savaş ilan etmiş. 31 Mart'ta insanlar belediyenin kim tarafından yönetileceğine karar verecek. Biz kimseye karşı savaşmıyoruz, kimseye karşı savaş vermiş değiliz" diye konuştu.Yerel seçime az süre kaldığını hatırlatan Veli Ağbaba, herkesin Millet İttifakı adaylarına destek vermesini istedi. Ağbaba'nın konuşmasının ardından ittifakın Malatya adayları tek tek tanıtıldı.