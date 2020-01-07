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Malatya çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldıMalatya'da çığ düşen karayolunda, içinde öğretmenlerin de bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç mahsur kaldı.

07.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:17
Çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
'da çığ düşen karayolunda, içinde öğretmenlerin de bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç mahsur kaldı. Kar küreme ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, araçtakiler kurtarıldı.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü merkez ilçe 'a bağlı Porga Mahallesi'nde öğle saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile öğretmenlerin de içinde bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Yeşilyurt Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yol, karın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı, öğretmenler görev yaptıkları okullara gitti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Malatya çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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