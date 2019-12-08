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Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

08.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:54Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
Savran, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Seçimini kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Savran, kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.
Savran, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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