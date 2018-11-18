Malatya'da 1 Kişinin Öldüğü Cinayette Yeni Gelişme

Malatya
'da 16 ay önce bir yemek fabrikasında 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan cinayetle ilgili görülen davada verilen yeni ifadeyle olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Malatya'da 26 Temmuz 2017 günü İnönü Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi yanında bulunan bir yemek fabrikasında yaşanan olayda Mehmet Yiğit hayatını kaybederken Hakan S. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından açılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken, dün Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülen ilk duruşmasında olayın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.
Olay günü kafasından vurularak ağır yaralanan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Hakan S., ilk kez mahkemede ifade verdi. Dava dosyasında hem sanık hem de müşteki olarak yargılanan Hakan S., konuşmakta güçlük çektiği için yazılı olarak verdiği ifadesinde olay günü yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Olayla ilgili O.Y.'i suçlayan Hakan S., "Olayın yaşandığı gün M.K., O.Y. ve maktül Mehmet Yiğit beni arayarak olay yerine çağırdı. Ben de tek başına arabama binerek belirtilen yere geldim. İçeri girdiğimde Mehmet Yiğit kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Başında ise Y.D., M.K., S.M., M.C. ve O.Y. duruyordu. Bu sırada O.Y. yerde kanlar içinde yatan Mehmet Yiğit'e küfürler ediyordu. Bu sırada ben içeriden gizlice çıkmaya çalışırken O.Y. beni fark etti ve yanındakilere 'şahit bırakmayın öldürün' diyerek talimat verdi. Bunun üzerine bana doğru yaylım ateşi başladı. Bu sırada ben de elimdeki silahla havaya doğru ateş ederek kaçtım. En son hatırladığım arabaya doğru koştuğumdu" ifadelerine yer verdi.
Olayın O.Y.'nin talimatlarıyla yaşandığını ileri süren Hakan S., vurulduktan sonra ölümden döndüğünü ve halen yürüyemediğini belirterek, tüm sanıklardan şikayetçi oldu.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, olayın azmettiricisi olarak suçlanan O.Y.'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MALATYA
Malatya
18 Kasım 2018 Pazar 17:47