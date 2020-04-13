Malatya'da 1 mahallede daha karantina uygulaması sona erdi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması 14 günün ardından sona erdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart tarihinde 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi karantina altına alındı. 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırıldı. Malatya Valiliği'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, karantina uygulamasının sona erdiği belirtilerek, "Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan karantina uygulaması 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir" denildi.

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi'nde de 14 günlük gözlem süresinin dün dolmasının ardından karantina uygulaması kaldırılmıştı. Malatya'da iki mahallede sona erdirilen karantina uygulaması; Ilıca, Sahilköy, Kaynarca ve Küçükkürne mahallelerinde ise halen devam ediyor.