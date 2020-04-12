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Malatya'da 1 mahallede karantina uygulaması sona erdi

MALATYA'da koronavirüse rastlandıktan sonra karantinaya alınan Arapgir ilçesine bağlı Eğnir mahalledeki karantina uygulaması 14 günün ardından sona erdi.

12.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:55
Malatya'da 1 mahallede karantina uygulaması sona erdi

MALATYA'da koronavirüse rastlandıktan sonra karantinaya alınan Arapgir ilçesine bağlı Eğnir mahalledeki karantina uygulaması 14 günün ardından sona erdi.

Malatya 'da 29 Mart'ta Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi, 31 Mart'ta Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi ve 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne mahallesi karantina kararı alındı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi'nde karantina süreci tamamlandı.

Konuyla ilgili Malatya Valiliği tarafından yapılan açılamada, "Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan karantina uygulaması 12 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir" denildi.

Kentte böylelikle karantinaya alınan mahalle sayısı 6'dan, 5'e düştü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Arapgir, Malatya, Güncel
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