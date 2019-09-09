Haberler» Güncel» Haber

Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.

09.09.2019 14:14 Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.
Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi Aşağıköy mevkisinde yaşayan Gültekin ailesi, oğulları Miraç Gültekin'i evde bulamayınca komşuların da yardımıyla çevrede arama başlattı.
Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından, eve yaklaşık 100 metre mesafedeki Tohma Çayı kıyısında Miraç'ın terliğini bulan aile, durumu jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri terliğin bulunduğu yerden çaya girerek, arama çalışmasına başladı.
Ekipler 10 dakikalık çalışmanın ardından Gültekin'in cesedini yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardı.
Gültekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İtfaiye, Akçadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde inceledi
15:09   Başkan Dağtekin'den eğitim ve öğretim yılı mesajı
15:08   Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar
15:08   Tarım ve orman bakanı pakdemirli rusya'da yangın söndürme uçağında-1
15:08   Ankara büyükşehir belediyesi'nden aşure ikramı
15:08   Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi
15:08   Rektör Şevli'den hayırsever iş insanı Haydaroğlu'na ziyaret