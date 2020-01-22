Haberler » Güncel » Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu - Haber

Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu

Malatya'da, 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu.

22.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:16Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu
'da, 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu.

Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi bahçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğrencilerin katılımı ile 100 adet fidanı Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu. TEMA Vakfı kurucularından merhum Hayrettin Karaca'nın hatırasına ithafen, Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde yüzer fidan dikme etkinliği başlatıldı. Malatya'daki fidan dikme programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Etkinlikte "Çocuklarımızın Toprak Dedesi, seninle birlikte her ilimizde yüz fidanı aynı anda toprağa bırakıyoruz. Diktiğimiz her fidan, sana bir veda sözümüz olsun" dedi.

Bu kapsamda, Malatya il Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. - MALATYA

Serdar Selçuk, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32  Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
16:31  HBB'den personellere faydalı eğitim
16:31  Yine hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine döndü
16:26  Hintli iş adamının 25. evlilik yıl dönümü için Antalya'da ultra lüks kutlama
16:30  Geri dönüşüm kursuna katılan Remziye teyze azmiyle örnek oluyor
22.01.2020 16:38:12