Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2
Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2.
14.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:39
Malatya 'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2
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