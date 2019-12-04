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Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası

Malatya'da, 111 engellinin kontenjan fazlası olarak çalıştığı bildirildi.

04.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:23Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası
'da, 111 engellinin kontenjan fazlası olarak çalıştığı bildirildi.

İŞ KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, yaptığı açıklamada, "İlimizde kamuda 364,özel sektörde bin 91 kişi engelli kontenjanında çalışmakta olup, engelli kontenjan açığının tamamı doldurulmuştur. Ayrıca 111 engelli kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır" dedi.

Bu arada Toman, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Malatya da en fazla engelli istihdam eden iş yerlerine ziyaret gerçekleştirdi.. Söz konusu ziyarette çalışmakta olan engellilerle öğlen yemeğinde bir araya gelerek iş yerlerindeki çalışmaları hakkında bilgi alıp sohbet eden Toman, ayrıca çalışanlara İŞ KUR Müdürü olarak çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Diğer yandan, başka bir işletmede 65 engelli çalışanı ile Vali Aydın Baruş'un da katıldığı akşam yemeğinde düzenlenen organizasyonda bir araya gelindi.

Vahap Toman, "İlimizde kamuda 364,özel sektörde bin 91 kişi engelli kontenjanında çalışmakta olup, engelli kontenjan açığının tamamı doldurulmuştur. Ayrıca 111 engelli kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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