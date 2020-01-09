Haberler » Güncel » Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Haber

Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı

Malatya'da kar yağışı sonrası Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde 15 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

09.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:49Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı
'da kar yağışı sonrası ve ilçelerinde 15 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Malatya'da çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Çok sayıda ekibin geceli gündüzlü çalışması ile 100'den fazla köyün yolu ulaşıma açılırken, fırtına ve kar yağışı nedeniyle açılan yollardan bazıları yeniden kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, kentte kapalı mahalle yolu sayısının 15 olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Pütürge'de 13 ve Battalgazi'de 2 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Battalgazi, Pütürge, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18  İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı - Haber
18:18  Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu - Haber
18:16  /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Haber
18:16  Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
18:09  Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:28:02