Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Haberler

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

11.01.2020 05:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 05:47Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

'da 19 ayrı hırsızlık olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre; Malatya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bin 200 dakikalık kamera görüntülerini inceleyerek kent merkezinde muhtelif zamanlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 19 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların H. Ç. ve Y. K. olduğunu tespit etti.


Aynı yöntemle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında elde edilen çeşitli materyalların Ö.D. isimli şahsa satıldığını belirleyen ekipler H.Ç.,Y.K. ile Ö.D.'yi gözaltına aldı.


Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan 141 türden 3 bin parça sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ile Y.K. tutuklanırken Ö.D. serbest bırakıldı. - MALATYA


Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

05:42  Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Haberler
03:00  Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı - Haberler
02:48  Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Haberler
02:14  Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti - Haberler
01:26  Okul bahçesinde oynayan öğrencilerin vücutlarında oluşan çürük ve yanıklar sağlık kuruluşları ile... - Haberler
01:00  Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haberler
00:27  Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Haberler
23:02  Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Haberler
22:49  Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Haberler
22:44  İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi - Haberler
11.01.2020 06:46:12