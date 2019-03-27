Malatya'da 2 Bin 86 Sandıkta, 561 Bin 708 Seçmen Oy Kullanacak

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Akçadağ 124 27 bin 971 Arapgir 70 8 bin 699 Arguvan 52 7 bin 75 Battalgazi 643 200 bin 445 Darende 104 21 bin 717 Doğanşehir 112 29 bin 426 Doğanyol 20 3 bin 417 Hekimhan 96 18 bin 868 Kale 30 4 bin 911 Kuluncak 33 7 bin 290 Pütürge 90 11 bin 718 Yazıhan 54 12 bin 664 Yeşilyurt 658 207 bin 507

Kaynak: AA

Malatyalı 561 bin 708 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.2 bin 86 sandığın kurulacağı Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Malatyalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.5 yılda 37 bin 496 yeni seçmenYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Malatya'da 561 bin 708 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Malatya'daki seçmen sayısı 37 bin 496 arttı.Malatya'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 108 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 86 sandık kurulacak.En fazla seçmen Yeşilyurt'taMalatya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yeşilyurt. 207 bin 507 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yeşilyurt'ta 658 sandık kurulacak.Yeşilyurt'tan sonra ikinci sırada 643 sandık ve 200 bin 445 seçmenle Battalgazi, üçüncü sırada da 112 sandık ve 29 bin 426 seçmenle Doğanşehir geliyor.20 sandık ve 3 bin 417 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğanyol'da olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: