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Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı

Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı düzenlendi.

25.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:30 Malatya'da,
'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı düzenlendi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite rektörlük binası içerisindeki bulunan İsmet İnönü Müzesi'nde düzenlenen konferansta, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Türk siyasi tarihinde önemli bir komutan olduğunu belirtti.
İnönü Üniversitesinin "İnönü" adını alma sürecinden anlatan Kızılay, "İnönü Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanlarımız için şehrimizde büyük ve ortak bir müze açılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet adamı ve komutan İsmet İnönü'yü rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Konferansa, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi, İsmet İnönü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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