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Malatya'da 2 ilçe daha dezenfekte edildi

Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi başlatılan ilçelerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

02.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:29
Malatya'da 2 ilçe daha dezenfekte edildi
Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi başlatılan ilçelerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi daha önce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerine Kuluncak ve Yazıhan ilçelerini de kattı. Çalışmalar kapsamında Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde cadde ve sokaklar temizlenerek, dezenfekte edildi. Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinin cadde ve sokakları temizlendi. İlçe meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya'nın bütün ilçelerinde yapılacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuluncak, Yazıhan, Malatya, Güncel
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