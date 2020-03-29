Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da 2 katlı ev çöktü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 katlı bir ev çöktü.

29.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:10
Malatya'da 2 katlı ev çöktü
Malatya 'nın Battalgazi ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 katlı bir ev çöktü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi, Oruç Sokak'ta bulunan 2 katlı bir ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Mahallelinin boş dediği metruk eve bazı kişilerin zaman zaman girdiği bilgisi üzerine AFAD ile Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Malatya'da 2 katlı ev çöktü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:51: Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı - Haberler 17:46: İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu - Haberler 17:44: Filipinler'in başkenti Manila'da ambulans uçak kalkışı sırasında düştü - Haberler 17:44: Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Haberler 17:41: Şehrin girişi mercek altında - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:38: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü - Haberler 16:37: MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi - Haberler 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi