Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Malatya'da merdiven altında üretilen 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

26.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:22
Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
Malatya 'da merdiven altında üretilen 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi personelleri tarafından halk sağlığı açısından tehlike arz eden tıbbi malzeme üreten ve satışı yapılan yerlerin denetimi yapıldı. Denetim esnasında Özsan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin faaliyet izni olmadığı tespit edildi. Mahkemeden alınan karara istinaden iş yerinde yapılan aramada 273 adet 5 litrelik bidon, 22 adet 30 litrelik bidon ve 30 adet 20 litrelik bidonda toplam 2 ton 600 litre el dezenfektanı olduğu değerlendirilen kimyasal maddeye el konuldu. İş yeri sahibine TCK'nın 193. madde kapsamında adli işlem yapılarak, Vergi Dairesi ekiplerince bin 750 TL ceza uygulandı. El konulan malzemeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:37: Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele... - Haberler 17:35: FBI: Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı planlayan kişi öldürüldü - Haberler 17:35: Polis evden çıkamayan yaşlı adamın pazar ihtiyacını karşıladı - Haberler 17:34: Sokağa çıkan yaşlılara polis uyarısı - Haberler 17:32: İBB Başkanı İmamoğlu: Millet can derdinde birileri Kanal İstanbul derdinde | Video - Haberler 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler 15:50: Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu - Haberler