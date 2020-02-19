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Malatya'da 22 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 22 yıl sonra yakalandı.

19.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:36Malatya'da 22 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
'da hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 22 yıl sonra yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Aralık 1998'de kentteki bir oyun salonunda kesici aletle Seyit Kaya'nın öldürülmesi ile yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve suçluyu kayırma gibi 5 suçtan toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari Hüseyin K'nin kentte bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Hüseyin K, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde bir otomobilin içerisinde yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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