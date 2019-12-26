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Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da jandarmanın bazı ev ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda toplam 230 litre sahte içki ele geçirildi.

26.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:51 Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi
'da jandarmanın bazı ev ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda toplam 230 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da yılbaşına sayılı günler kala jandarma ekipleri sahte içki üretenlere yönelik operasyonlarını arttırdı. ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ev ve iş yerine yaptığı baskında, 3 adet 19 litrelik bidon, 150 adet 1 litrelik şişeye konulmuş toplam 200 litre kaçak rakı, 30 adet 1 litrelik şişelere doldurulmuş kaçak viski ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 230 litre alkole el konularak imha edildi.

Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. - MALATYA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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