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Malatya'da 3 ayda uyuşturucudan 77 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satışına yönelik 3 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 493 şüpheliden 77'si tutuklandı.

24.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:54
Malatya'da 3 ayda uyuşturucudan 77 zanlı tutuklandı
Malatya 'da uyuşturucu satışına yönelik 3 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 493 şüpheliden 77'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak- 24 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla alakalı çeşitli suçlara ilişkin 327 operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda gözaltına alınan 493 şüpheliden 77'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda 3 kilo 632 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 632 reçeteye tabi hap, 1 kilo 482 gram esrar, bin 450 cinsel içerikli hap, 1 kilo 87 gram eroin ve 10 kök kenevir tohumu ele geçirildi.
Ekipler, ayrıca suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 235 TL parayla 4 tabanca, 2 tüfek, 1 şarjör ve 18 mermi ele geçirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel

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