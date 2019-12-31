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Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:26 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, M.Ş. adlı şüpheliyi bir otomobilde Hasan Bey Caddesi üzerinde içki satışı yaparken suçüstü yakaladı. , otomobilde yaptığı aramada su şişelerine konulmuş 60 litre alkol ele geçirdi. Emniyette sorguya alınan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 150 litrelik bakır kazan, soğutucu, 100 litrelik mavi bidon, farklı ebatlarda 8 hortum, 25 kilo maya besini, 2 su motoru, 4 adet 500 litrelik beyaz bidon, 7 adet 200 litrelik mavi bidon, 5 adet 10 litrelik beyaz bidon, 100 pet şişeyle birlikte toplam 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin sorgusu sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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