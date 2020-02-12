Malatya'da 3 ilçede eğitim 17 Şubat'ta başlayacak

Malatya
'da deprem nedeniyle 3 ilçede ara verilen eğitim 17 Şubat'ta başlayacak.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Pütürge
, Doğanyol
ve Kale İlçelerimizde ara verilen eğitime, 17 Şubat tarihinde tekrar başlanacaktır" denildi.
Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'da 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci yarıyıl 10 Şubat'a ertelenmiş, depremden en fazla zarar gören Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerinde ikinci dönemin 17 Şubat tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. - MALATYA