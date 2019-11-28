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Malatya'da 3. Kampüs Ligi başladı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, 3. Kampüs Ligi maçları başladı.

28.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:10Malatya'da 3. Kampüs Ligi başladı
Malatya İnönü Üniversitesi'nde, 3. Kampüs Ligi maçları başladı.

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Kampüs Ligi maçları üniversite kampüsündeki kapalı halı sahasında oynanıyor. Lig'in ilk karşılaş ması İlahiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi arasında gerçekleştirildi.

Hakem Erhan Çelik'in yönettiği maçı, 11-1 skor ile İlahiyat Fakültesi takımı kazandı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şubesi çalışanı Önder Hüseyin Ceyhan, "Kampüs Liginin temel amacı "öğrencilerin eğlenerek stres atmaları, sportif aktivite yapmaları, bilgi ve becerilerini geliştirerek, kaynaşmaları ve deşarj olmalarıdır" dedi.

Turnuvadan memnuniyetini de ifade eden Ceyhan, "Müsabakalar güzel ve sakin geçiyor. Öğrenciler çok hevesli bu şekilde maçlara katılıyor. Hem ders stresinden uzak kalıyorlar, ham de spor yaparak kaynaşma imkanı buluyorlar" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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