Malatya'da, 3 katmanlı maske üretildi
Korona virüsün yaygınlaşmasıyla değer kazanan ve piyasada fiyatı oldukça yükselen 3 katmanlı maske Malatya'da üretildi.
18.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:13
Korona virüsün yaygınlaşmasıyla değer kazanan ve piyasada fiyatı oldukça yükselen 3 katmanlı maske Malatya 'da üretildi.
Malatya Teknokent firması enfekte olma riskini ortadan kaldıran bitkisel bir solisyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretti. Bu katmanlardan orta katman, bitkisel uçucu yağlar, biyouyumlu hidrojeller ve biyouyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturuldu. Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi A.Fatih Kocamaz yeni üretilen maske ile ilgili olarak, "Ürünü benzersiz kılan ve rakiplerinden ayıran en önemli özelliği orta kısımdaki nonwoven kumaşa emdirilen solüsyonun doğal ve bitkisel uçucu yağlardan oluşan bir mix karışım özelliğine sahip olmasıdır. Bu solüsyon içerisinde kullanılan bileşenler dünyanın en önde gelen bilimsel makalelerin yayınlandığı Web of Science'daki ilgili bilimsel yayınlarda, bu konuda yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin yanı sıra, eski çağlardan beri sağlık alanında kullanıldığı ve solüsyon içeriğinin anti bakteriyel, anti fungal, anti viral özelliklere sahip olduğu için faydaları ispatlanmıştır. Doğal, bitkisel aynı zamanda da biyouyumlu olması, insanlar ve hayvanlar üzerinde hiçbir yan etkisi olmadığını kanıtlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Kocamaz, Malatya Teknokent'te geliştirilen maskenin İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından test edildiğini, test sonucunda maskenin 24 saate kadar koruma sağladığının belgelendiğini söyledi. Bu özelliği ile ürünün diğer maskelerden ayrıldığını vurgulayan Kocamaz "Piyasada var olan maskeler 4 - 6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır" dedi.
Geliştirilen maskenin üstün özellikleri dolayısıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeden yüklü miktarlarda sipariş almaya başladığını belirten Kocamaz, geliştirilen maskenin paketinde Malatya Teknokent'in logosu ile İnovapek firmasının Malatya Teknokent firması olduğu ve maskenin İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından test edildiği bilgisinin de yer aldığını vurguladı. Kocamaz, ürünün pazara çıkacağı onlarca ülkede İnönü Üniversitesi'nin ve Teknokent'inin ayrıca Malatya'nın tanıtımına da katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - MALATYA
Malatya Teknokent firması enfekte olma riskini ortadan kaldıran bitkisel bir solisyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretti. Bu katmanlardan orta katman, bitkisel uçucu yağlar, biyouyumlu hidrojeller ve biyouyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturuldu. Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi A.Fatih Kocamaz yeni üretilen maske ile ilgili olarak, "Ürünü benzersiz kılan ve rakiplerinden ayıran en önemli özelliği orta kısımdaki nonwoven kumaşa emdirilen solüsyonun doğal ve bitkisel uçucu yağlardan oluşan bir mix karışım özelliğine sahip olmasıdır. Bu solüsyon içerisinde kullanılan bileşenler dünyanın en önde gelen bilimsel makalelerin yayınlandığı Web of Science'daki ilgili bilimsel yayınlarda, bu konuda yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin yanı sıra, eski çağlardan beri sağlık alanında kullanıldığı ve solüsyon içeriğinin anti bakteriyel, anti fungal, anti viral özelliklere sahip olduğu için faydaları ispatlanmıştır. Doğal, bitkisel aynı zamanda da biyouyumlu olması, insanlar ve hayvanlar üzerinde hiçbir yan etkisi olmadığını kanıtlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Kocamaz, Malatya Teknokent'te geliştirilen maskenin İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından test edildiğini, test sonucunda maskenin 24 saate kadar koruma sağladığının belgelendiğini söyledi. Bu özelliği ile ürünün diğer maskelerden ayrıldığını vurgulayan Kocamaz "Piyasada var olan maskeler 4 - 6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır" dedi.
Geliştirilen maskenin üstün özellikleri dolayısıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeden yüklü miktarlarda sipariş almaya başladığını belirten Kocamaz, geliştirilen maskenin paketinde Malatya Teknokent'in logosu ile İnovapek firmasının Malatya Teknokent firması olduğu ve maskenin İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından test edildiği bilgisinin de yer aldığını vurguladı. Kocamaz, ürünün pazara çıkacağı onlarca ülkede İnönü Üniversitesi'nin ve Teknokent'inin ayrıca Malatya'nın tanıtımına da katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya İnönü Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Malatya, Güncel
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