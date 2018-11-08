Malatya'da 3 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Malatya
'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün firar olarak aranan üyelerinin saklandıkları gaybubet evlerine yönelik operasyon yapıldı.
Malatya il merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken iki şüpheli ise işlemleri için Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA
Malatya
08 Kasım 2018 Perşembe 18:23