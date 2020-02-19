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Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu

Malatya'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu.

19.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:21Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu
'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Serdengeçti Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden yaşlı bir kadın daha önceki ikameti olan Tecde Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 30 yıl önce bulduğu bir mühimmatı tarihi eser niteliği taşıdığını düşünerek, Kent Müzesi yetkililerini teslim etmek istedi. Kent Müzesi yetkileri mühimmatın patlamamış olan bir mermi olduğunu merminin polis ekiplerine teslim edilmesinin gerektiğini belirtmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının ikameti gelen polis ekipleri yaptığı incelemede mühimmatın uçaksavar mermisi olduğunu tespit etti. Yaşlı kadın tarafından polis ekiplerine teslim edilen yaklaşık 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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