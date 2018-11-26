Malatya'da 33 Göçmen Yakalandı

Yurda kaçak yollardan giren 33 göçmen, sahte kimliklerle İstanbul
'a giderken Malatya
'da jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Van
'dan İstanbul'a sahte kimliklere göçmen taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan bilgi üzerine Kale İlçesi
Kömürhan köprüsü mevkiinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında kaçak göçmenleri taşıyan araç durduruldu.
Araçta yapılan kontrolde adlarına düzenlenen kimlik belgeleri sahte olduğu tespit edilen, 30 Afganistan
, 2 Pakistan
ve 1 İran
uyruklu olmak üzere toplam 33 göçmeni yakaladı.
Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - MALATYA
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:01