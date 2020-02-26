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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.02.2020 02:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 02:25Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.



Malatya, Deprem, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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