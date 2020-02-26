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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

PANİĞE NEDEN OLDUAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi.

26.02.2020 04:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 04:15Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına gece yarısı çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, diğer yandan ise tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına da ulaşmaya çalıştı.Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan bazıları depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, "Yataklar bir anda sallanmaya başladı. Çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA,



Malatya, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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