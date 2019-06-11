11.06.2019 15:55
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MALATYA'DA 4 BİN 687 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 687 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 687 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde, bin 500 kilo kubar esrar, 1 kilo kenevir tohumu ile 4 bin 687 kök kenevir bitkisi ve toprağa gömülü 70 uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. MALATYA'DA 4 BİN 687 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Yeşilyurt, Jandarma, Kenevir, Güncel