Malatya'da 4 Fetö Sanığına Hapis Cezası

Malatya
'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan M.D, A.B.K, İ.D. ve M.S. ile avukatları katıldı.
Sanıklar yaptıkları son savunmalarında, üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya
'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.
Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar M.D, A.B.K. ve İ.D'ye 6 yıl 3'er ay, M.S'ye ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Malatya
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:22