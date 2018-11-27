Malatya'da 4 Fetö Sanığına Hapis Cezası

27 Kasım 2018 Salı 16:44



27 Kasım 2018 Salı 16:44

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan Leyla Özbek, tutuksuz sanıklar Lokman Boğa, R.S. ve B.A. ile avukatları katıldı.Sanıklar savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu ve bazılarının ByLock kullandığını belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli deliller dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özbek'e 7,5 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.Heyet, sanık Lokman Boğa'ya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan R.S'ye 2 yıl 11 ay, B.A'ya da 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.