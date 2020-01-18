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Malatya'da 4 kilo esrara 3 gözaltı

Malatya'da 4 kilo esrara 3 gözaltıMALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

18.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:10
'da 4 kilo esrara 3 gözaltı
MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kömürhan Köprüsü'nde oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan 3 kişinin tedirgin davranışlarından şüphelendi. Şüpheliler ve bagajda arama yapan ekipler 4 kilo esrar ele geçirdi. Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca, Pütürge ilçesinde de jandarma, durdurdukları otomobilde yapılan aramada 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Malatya'da 4 kilo esrara 3 gözaltı

Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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