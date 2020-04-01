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Malatya'da 4 mahalle karantina altında

MALATYA'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

01.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:55
Malatya'da 4 mahalle karantina altında

MALATYA'nın Darende , Hekimhan , Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararı ile birlikte toplam nüfusu bini aşan 4 mahalleye giriş-çıkış yasaklandı. Jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Geçen pazar günü kente yurt içi ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 6 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 6 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 6 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi ile Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, 4 mahallenin giriş-çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.Sağlık ekipleri de mahalle sakinlerinin ateşlerini ölçerek, kontrollerini yapmaya başladı. Yüksek ateş tespit edilenler, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Hekimhan, Arapgir, Darende, Güncel
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