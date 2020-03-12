Malatya'da 4 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 4 ayrı mezar, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı.
12.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:47
Malatya 'nın Yazıhan ilçesinde 4 ayrı mezar, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçesi Durucasu ve Sürür Mahalleleri tarafından ortak olarak kullanılan mezarlıklarda bulunan 4 mezar kimliği belirsiz kişilerce açıldı. define avcıları tarafından açıldığı tahmin edilen mezarlar ile ilgili Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon ile jandarma ekipleri B.Y. ve H.K.'yi gözaltına aldı.
İbadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan hakkında adli işlem başlatılan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA
Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçesi Durucasu ve Sürür Mahalleleri tarafından ortak olarak kullanılan mezarlıklarda bulunan 4 mezar kimliği belirsiz kişilerce açıldı. define avcıları tarafından açıldığı tahmin edilen mezarlar ile ilgili Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon ile jandarma ekipleri B.Y. ve H.K.'yi gözaltına aldı.
İbadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan hakkında adli işlem başlatılan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
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