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Malatya'da 4 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 4 ayrı mezar, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı.

12.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:47
Malatya'da 4 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı
Malatya 'nın Yazıhan ilçesinde 4 ayrı mezar, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçesi Durucasu ve Sürür Mahalleleri tarafından ortak olarak kullanılan mezarlıklarda bulunan 4 mezar kimliği belirsiz kişilerce açıldı. define avcıları tarafından açıldığı tahmin edilen mezarlar ile ilgili Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon ile jandarma ekipleri B.Y. ve H.K.'yi gözaltına aldı.

İbadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan hakkında adli işlem başlatılan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Yazıhan, Malatya, 3. Sayfa

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