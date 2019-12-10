Haberler » Güncel » Malatya'da 4 tefeciye gözaltı - Haber

Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:16Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatarak, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet, 30 bin lira para, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş, borç-alacak defteri, 1 ruhsatsız tabanca, 134 tabanca mermisi gele geçirildi. Ele geçirilen materyal ve tabancaya el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.Aynı operasyon kapsamında 2 işyeri kapatıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:12 MSB'den 'Nobel' açıklaması - Haber
00:12 Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı - Haber
00:11 Gece nöbetindeki polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
00:11 MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
00:11 DHA YURT BÜTENİ-24 - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi - Haber
22:55 Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
22:16 Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" - Haber
11.12.2019 00:17:32