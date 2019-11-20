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Malatya'da 40 Kıbrıs gazisine madalya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKKTC) tarafından, Malatya'da yaşayan Kıbrıs Gazilerine madalya ve berat takdim edildi.

20.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:28Malatya'da 40 Kıbrıs gazisine madalya
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKKTC) tarafından, 'da yaşayan Kıbrıs Gazilerine madalya ve berat takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan Gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim ediyor. Bu kapsamda Malatya'dan Kıbrıs Barış Harekatına katılan 40 kişiye de düzenlenen tören ile madalyaları ve beratları verildi.

Malatya Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen törende, Kıbrıs Gazilerine madalyaları ve beratları Vali Aydın Baruş tarafından takim edildi. Burada kısa bir konuşma yapan Baruş, madalya almaya hak kazanan 7 gazinin vefat ettiğini bu nedenle yakınlarına madalyaları vereceklerini söyledi.

Gazilerin birer gurur abidesi olduğunu dile getiren Baruş, "Şanlı Gazilerimiz olarak bu milletin yazmış olduğu destanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsızlığına kavuşturarak ayrı bir sayfa eklediniz. Bundan 45 yıl önce bu milletimiz, devletimiz bu harekatı yaparken, oradaki zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gitti. Sizlerde bu mücadelede her türlü varlığınızı ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız. Devletimiz geçmişte sizlere madalyalar takdim etti buna ilaveten bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ayrıca sizlere vermiş olduğu değeri ifade etmek üzere bizlerden takdim etmemizi uygun gördüğü madalyaları sizlere bugün vereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malatya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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