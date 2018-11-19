Malatya'da 43 Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:56



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:56

Malatya Büyükşehir Belediyesince 43 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle 43 akülü tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara dağıttı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, akülü sandalyelerin sahiplerine dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşları anlayarak onların derdine derman olmak istediklerini ifade etti.Nogay, Büyükşehir Belediyesi olarak yol, bina yapmanın yanı sıra sosyal belediyeciliği de önemsediklerini aktararak, şöyle devam etti:"Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, engelli vatandaşlarımız için 'engelsiz bir Malatya' oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sıkıntılarınız bir nebze olsun gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 234 akülü, 348 manuel olmak üzere yaklaşık 582 tane tekerlekli sandalye dağıttık. Bugün de 43 sandalye dağıtacağız. Vatandaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için Kernek Külliyesi altında tamir atölyemiz var. Malatya'daki engelli vatandaşlarımızın tamamına hizmet veriyoruz. Burada tekerlekli sandalyelerini tamir ettirebilirler."Engellilerin sosyal alanda da aktif olmaları için çalıştıklarını aktaran Cemal Nogay, "Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın önceliğinde 3 Aralık itibarıyla Yeşiltepe de engelsizler yüzme havuzu ve fitness salonunu faaliyete geçireceğiz. Engelli vatandaşlarımız haftanın her günü buralardan faydalanabilecekler." ifadelerini kullandı.Nogay, engellilerin eğitimi noktasında da KPSS kursları açtıklarını, bu kurslarda 970 kişiye eğitim verdiklerini, 350'sinin memur olarak atandığını kaydetti.Tören sonunda engellilere akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.