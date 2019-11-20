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Malatya'da 47 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi

Malatya'da 47 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

20.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:48Malatya'da 47 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi
'da 47 gazisine madalya ve berat verildi.
Malatya Valiliği tarafından, Valilik Toplantı Salonu'nda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, gaziliğin önemine değindi.
Tarih boyunca vatan topraklarına sahip çıkıldığını anlatan Baruş, şöyle devam etti:
"Gerek tarihsel süreç içinde gerekse Cumhuriyet kurulduğundan beri bu topraklara biz kanımızı, canımızı feda ederek sahip çıkıyoruz. Bugün de terörle mücadelemiz de aynı fedakarlığı gösteren vatan evlatları var. Şehit olanlara Allah rahmet, gazi olanlara şifalar ihsan eylesin. Biz bundan gurur duyuyoruz, sizleri de burada görmekten çok mutluyuz. Sizler milletimizin gurur abidesisiniz. Şanlı gazilerimiz olarak bu milletin yazmış olduğu destanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsızlığına kavuşturarak ayrı bir sayfa eklediniz. Sizlerde bu mücadelede her türlü varlığınızı ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız. Bu madalyalar birer kahramanlık abidesi ve vatan uğruna yapılan fedakarlığın göstergesi olarak daima gururla taşınacaktır."
Daha sonra 47 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratları, Vali Aydın Baruş tarafından takdim edildi.

Malatya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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