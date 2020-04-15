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Malatya'da 478 hükümlünün tahliye işlemleri başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Malatya'da 1 kapalı ve 2 açık cezaevinden toplam 478 hükümlünün tahliyeleri başladı.

15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:57
Malatya'da 478 hükümlünün tahliye işlemleri başladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Malatya 'da 1 kapalı ve 2 açık cezaevinden toplam 478 hükümlünün tahliyeleri başladı.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükü2mlülerin tahliye işlemleri başladı.

Jandarma ve polis ekiplerinin aldıkları önlem çerçevesinde ilk olarak açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceden dezenfekte edilen belediye otobüsleri ile şehirler arası otobüs terminali ve gidecekleri noktalara bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Doğanşehir Açık Cezaevinden 156, Akçadağ Açık Cezaevinden ise 104 hükümlü evlerine gönderilirken, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 218 hükümlünün ise işlemlerinin başlatıldığı ve gün içinde tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Sabah erken saatlerde cezaevi girişine giden yol çelik bariyerlerle kapatılırken, tahliye işlemleri nedeniyle cezaevine gelen hükümlü yakınları içeri alınmadı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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