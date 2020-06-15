Malatya'da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıMALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 480 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

15.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:10
Malatya'da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 480 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kale'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 480 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği ile tüfeklere ait 36 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Malatya’da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Malatya, Kenevir, Kale, Güncel, Haber

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