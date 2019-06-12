Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı -Yeniden

Malatya
'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (2)-Yeniden
MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ameliyatlar, 13 saat sürdü.
Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa
'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi
Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta sabah saat 08.00'da karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru hazırlıkları tamamlandı. Ameliyata alınan 5 donörden karaciğer alma işlemi öğle saatlerinde tamamlandı. Servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
NAKİL İŞLEMLERİ 13 SAAT SÜRDÜ
Donörlerden alınan karaciğerler ameliyat masasında hazır bekletilen hastalara nakli gerçekleşti. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz
'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar ayrı ayrı canlı olarak izlenirken, 13 saat sonra başarıyla tamamlandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Tekin
, Doku ve Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk
, Yale Üniversitesi
'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan
Tıp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuru Bayramov ve 35 cerrahın girdiği ameliyatlar sonrasında konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, tüm ameliyatların başarılı geçtiğini, hastaların genel durumlarınımn iyi olduğunu söyledi.
YILMAZ AMELİYATTA HER HANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK
Yılmaz, Şuan itibariyle 5 ameliyatta başarılı bir şekilde gitmiştir. Her hangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatta her hangi bir sorunla karşılaşmadık. Bundan da son derece mutluyuz. Buradaki tüm arkadaşlarla birlikte başardığımız bir iş diye konuştu.
REKTÖR KIZILAY BÜTÜN AMELİYATLARIN GÖRÜNTÜ KAYDI ALINDISabah
08.00 itibariyle hastaları ameliuata aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 5 canlı vericiyle karaciğer naklini 10 hastamıza birde hazırlanma odası 10 ameliyat başarıyla şuan itibariyle bütün ameliyatlar tamamlandı. Hastalarımız şifa ile yoğun bakıma alındı. Sezai yılmaz hocamızın başkanlığında ve Malatya Noterimizin tespitiyle ameliyatlar şeffaf açık bir şekilde başarıyla tamamlandı ve bunlar kayıta alındı. Bununla birlikte bütün ameliyatların görüntü kaydı alındı dedi.
EMRE BÜTÜN AMELİYATLARI BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDILAR
Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Akıl almaz çok önemli bir işin başarıldığını ifade ederek, 10 kişinin hayatı bu ekibin elindeydi. Bunun bilincinde olarak son derece titiz dikkatli bir şekilde çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar şeklinde konuştu.
VALİ BARUŞ BİR EKİP ÇALIŞMASI ORTAYA KONULDUMalatya Valisi Aydın
Baruş ise, Bir ekip çalışması ortaya konuldu. 10 ayrı ameliyat odasında 5 vericiden 5 nakil yapılacak hastaya karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiler. Şuan itibariyle hastalarımız da ameliyathaneden çıktılar. Ben ekibi kutluyorum dedi.
Konuşmaların ardından katılanlar, karaciğer naklinin gerçekleştiği ameliyathane girişinde toplu fotoğraf çekindi.
Kaynak: DHAMalatya İnönü Üniversitesi
, Malatya
, Güncel