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Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

20.08.2019 14:58 Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi
MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 55 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 94 av tüfeği fişeği ve 2 metal arama dedektörü ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.



Darende, Güncel

Kaynak: DHA

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