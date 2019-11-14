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Malatya'da 6 bin badem ekimi

Malatya'da, kuraklık ve iklim şartlarından dolayı boş kalan ağaçlandırma sahasına 6 bin adet badem fidanı ekimi gerçekleştirildi.

14.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:09Malatya'da 6 bin badem ekimi
'da, kuraklık ve iklim şartlarından dolayı boş kalan ağaçlandırma sahasına 6 bin adet badem fidanı ekimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından daha önce ağaçlandırma çalışması yapılan ilçesine bağlı Konak Yukarı Banazı Mahallesinde 6 bin adet badem fidanı toprakla buluşturuldu. Kuraklık ve iklim şartlarından dolayı boş kalan ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen ekim programına, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personeller katıldı.

İl Müdürü Macit, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık 6 bin adet badem tohumunu bölgeye diktiklerini belirterek, "Daha önce ağaçlandırma için teraslama çalışması yapılmış olan ancak kuraklık ve iklim şartlarından dolayı boş kalan ağaçlandırma sahasına badem ekimini yaptık. Badem tohumlarının yetişme sürecinin takibi ve acı bademlere yapılacak olan aşılama çalışmaları il müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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