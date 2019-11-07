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Malatya'da 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

07.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:02 Malatya'da 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.
Ekipler, takip ettikleri F.K. ve M.D'nin aracında ve adreslerinde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptığı aramada, 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 fişek, 2 satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 340 lira ele geçirdi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Şüphelilerin sentetik uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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