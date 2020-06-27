Malatya'da 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

YKS sınavı nedeniyle Malatya'da da 6 saatlik kısmi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Malatya'da 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
27.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:45
YKS sınavı nedeniyle Malatya'da da 6 saatlik kısmi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da da sabah 09.30 itibariyle kısıtlama başladı. Kısıtlamadan muaf olanlar ile sınava girecek öğrencilerinin velileri dışında kimse sokağa çıkmazken, emniyet ekipleri de kent merkezinde denetimlerini arttırdı.

Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent merkezinde sessizlik hakim olurken saat 15.00 itibariyle kısıtlama sona erecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Malatya, Sabah, Güncel, Haber

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