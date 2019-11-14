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Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:34Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

?İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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