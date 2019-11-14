Haberler » Güncel » Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı - Haber

Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:55Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

?İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama
19:18 MSB'den kınama
19:18 Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti
19:17 Bakan Pakdemirli'den İzmir'e tarıma dayalı OSB müjdesi
19:17 Spor izlanda milli takımı, stada ulaştı
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:19:24